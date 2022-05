Langer Literatur-Abend

„Nature Writing“ heißt die im angelsächsischen Sprachraum entstandene Literaturtradition, die sich mit der Wahrnehmung von Natur und der Aneignung der Natur durch den Menschen auseinandersetzen. Unter dem Titel „Nature Writing?! Ein langer Abend der Literatur“ stellen Esther Kinsky und Oswald Egger im Rahmen des Bodenseefestivals am Montag, 23. Mai, um 19.30 Uhr im Kiesel im k42 ihre neuen Bücher vor. Laut Veranstalter sprechen sie mit Moderatorin Carolin Callies darüber, worin der besondere Reiz des Nature Writing liegt und was Natur für ihr literarisches Schaffen und für sie persönlich bedeutet.

Esther Kinsky erhielt für ihr Werk, das Übersetzungen ebenso umfasst wie Lyrik, Essays und Erzählprosa, mehrfach Preise. In ihrem Roman „Rombo“ berichten sieben Einwohner eines abgelegenen Bergdorfs von ihrem Leben, in dem ein schweres Erdbeben in den 1970er-Jahren tiefe Spuren hinterlassen hat.

Oswald Egger folgt in seinem neuen Buch „Entweder ich habe die Fahrt am Mississippi nur geträumt, oder ich träume jetzt“ der Erinnerung österreichischer Auswanderer nach Amerika in den Jahren 1880 bis 1919. Der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller ist seit 2011 Professor für Sprache und Gestalt an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel.

Carolin Callies ist Lyrikerin und selbständige Literaturvermittlerin. 2020 war sie mit ihrem zweiten Gedichtband „schatullen & bredouillen“ für den Clemens-Brentano-Preis nominiert und erhielt den Gerlinger Lyrikpreis. Karten gibt es ab zwölf Euro im Vorverkauf auf kulturbuero-friedrichshafen.reservix.de oder unter der Telefonnummer 07541 / 28 84 44