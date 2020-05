Lange-Nacht-Absage ist „notwendige Konsequenz“

„Ich bin unglaublich stolz auf mein Team. Dass wir die Lange Nacht der Musik nach zwei Semestern Vorbereitungszeit letztendlich doch noch absagen mussten, ist für uns alle sehr bitter“, sagt Linus Merkel. Er hatte die Gesamtleitung des diesjährigen studentischen Teams der Langen Nacht der Musik inne. Noah Vinzens, der im vergangenen Jahr selbst Teil des organisatorischen Teams war, hat mit Merkel und Laura Höring, Head of Marketing und PR am Morgen nach dem abgesagten Event gesprochen. Klar und reflektiert analysieren die beiden die Lage und ziehen Bilanz.

Dass die Absage der 11. Langen Nacht der Musik keine einfache Entscheidung war, kann man gut nachempfinden. Es steckt viel Arbeit, Zeit, aber vor allem viel Herzblut in der Planung des Festivals. Dass das von Studierenden der Zeppelin-Universität organisierte Festival am Fallenbrunnen längst ein wichtiger Teil des kulturellen Lebens in Friedrichshafen ist, erkennt man unschwer an den mehr als 700 Zusagen bei Facebook für die nun in letzter Minute ausgefallene virtuelle Lange Nacht. „Die Entscheidung haben wir als Team getroffen. Unsere Abstimmungen gestalteten sich demokratisch“, sagt Linus Merkel.

Letztendlich scheiterte das Projekt an der technischen Umsetzung, berichtet Laura Höring. Es sei ein riesiges technisches Unterfangen gewesen, die Caserne virtuell nachzubauen, um die gewünschte Umgebung für die Einbettung der Künstlervideos zu schaffen. „Lange haben wir keine Einblicke in die Arbeit des technischen Teams von ,#museum@home’ erhalten. Als die ersten Testläufe vor einer Woche stark von unserer Vision abwichen, waren die Änderungen nicht mehr umsetzbar“, fügt Höring an. Trotzdem wolle man keinem den Schwarzen Peter zuschieben, der Programmierer habe geschuftet bis zuletzt, sind sich beide Studierenden einig.

Auch wenn beim 16-köpfigen Team von #museum@home das Bedauern über die Absage ebenso groß ist, sagt Koordinatorin Manuela Greipel auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“: „Trotz der Probleme und Schwierigkeiten während des Projektes, wäre die Lange Nacht der Musik umsetzbar gewesen. Natürlich nicht in dem gewohnten Format, aber wir haben es geschafft, die Kulturcaserne in den digitalen Raum zu heben. Wir bedauern die Entscheidung der Langen Nacht der Musik sehr, da unsere Programmierer Tag und Nacht an diesem Projekt gearbeitet haben.”

Dass die zum Zeitpunkt des geplanten Events vorliegende Version nicht den Ansprüchen des Teams genügte, schildert der Betreuer der Langen Nacht, Joachim Landkammer: „Gestern Abend hätte eine Version vorgelegen, die viele unserer Künstler verärgert hätte. Die Enttäuschung wäre zu groß gewesen. Um unsere Künstler zu schützen, war die Absage die notwendige Konsequenz.“ Laura Höring und Linus Merkel berichten, dass bei der am Donnerstagabend vorliegenden Version der virtuellen Caserne nur ein Bruchteil der 48 Videobeiträge in der erwünschten Qualität hätte abgespielt werden können.

Was bleibt nach zwei Semestern Vorbereitungszeit, zahlreichen Treffen in der Zeppelin-Universität und vielen Zoom-Meetings während der Corona-Krise? „Wir haben mehr gelernt, als man je in einen Unikurs packen könnte. Gerade was Krisenmanagement und die Zusammenarbeit in Zeiten der Digitalisierung angeht, nimmt jeder von uns ein großes Paket an Erfahrungen mit“ resümiert Linus Merkel.

Auch Laura Höring kann der Situation trotz allem Übel auch etwas Positives abgewinnen: „Der Zusammenhalt im Team war unglaublich stark. Wir hatten sehr viel Spaß und haben trotz allem viel gelernt.“