Lang ersehnte Studienfahrt verwirklicht

Anlässlich der Projektwoche, vom 25. bis 29.Oktober 2021, konnte die Klasse 13a ihre lang ersehnte Studienfahrt verwirklichen. Statt nach Kopenhagen oder Kroatien ging es in unser Nachbarbundesland, in die wunderschöne Landeshauptstadt München. Gemeinsam mit der Parallelklasse startete die Woche mit einem Besuch der KZ-Gedenkstätte Dachau. Die Tatsache, dass der Großonkel unseres Guides aufgrund politischen Widerstandes Häftling in Dachau war, machte die Führung noch eindrucksvoller. Die Geschichten und Lebensumstände im Konzentrationslager, verbunden mit den Orten, an denen sie geschahen, machten greifbar, was eigentlich nicht zu fassen ist und hinterließen ein Gefühl der Bedrückung, das auch nach dem Verlassen des Geländes nicht verschwand. Nach dem Einchecken der beiden Klassen im Hostel ließen wir den Abend im berühmten, typisch bayrischen Hofbräuhaus ausklingen.

Für die Klasse 13a ging es am nächsten Tag ins Deutsche Museum. Im größten Wissenschafts- und Technikmuseum der Welt konnten wir nach einer informativen Führung 28.000 Objekte aus etwa 50 Bereichen der Naturwissenschaften und Technik bewundern. Hier war definitiv für jede*n etwas dabei. Nach einer Streiftour durch das Glockenbachviertel besuchte ein Teil der Klasse abends das Musical „Der Schuh des Manitu“ im Deutschen Theater.

Am nächsten Tag waren unsere Fähigkeiten als Stadtführer*innen gefragt: jede*r Schüler*in suchte sich eine Sehenswürdigkeit Münchens aus, die er/sie bei einem Stadtrundgang den Mitschüler*innen präsentierte – eine sehr lebendige und abwechslungsreiche Form der Stadtführung. Am Nachmittag hatten wir die Möglichkeit, die Universität der Geschwister Scholl, die gleichzeitig auch die ehemalige Universität unserer Klassenlehrerin Frau Traub war, zu besichtigen. Die Ludwig-Maximilian-Universität erinnert in einer Gedenkstätte und vielen weiteren Denkmälern an den antifaschistischen Widerstand der „Weißen Rose“.

Alle Film- und Fernsehfans konnten sich auf den nächsten Tag freuen, denn da stand ein Besuch der Bavaria Film GmbH auf dem Programm. In einem der führenden Produktions- und Dienstleistungsunternehmen in der deutschen Film- und Fernsehbranche bestaunte die Klasse Originalkulissen zahlreicher deutscher Filme und erfuhr nach einem Besuch des 4D-Kinos interessante Hintergründe zu den Dreharbeiten. Abends lernten die Schüler*innen das Münchner Nachtleben kennen.