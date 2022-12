Landwirtschaftsamt gibt Energiespartipps für Ferienhöfe

Das Landwirtschaftsamt des Bodenseekreises und weitere landwirtschaftliche Behörden aus Baden-Württemberg laden für Dienstag, 17. Januar 2023, von 19.30 bis 21 Uhr Betreiberinnen und Betreiber von Ferienhöfen zu einem kostenlosen digitalen Austausch zum Thema „Energiespartipps“ ein.

Denn die stark gestiegenen Energiepreise seien auch hier eine große Herausforderung, da die zusätzlichen Kosten nur bedingt an die eigenen Gäste weitergegeben werden können. Die Anmeldung ist bis 10. Januar 2023 per Mail an b.foerster@LRASHA.de möglich. Der Zugangslink wird im Anschluss per Mail verschickt.

Im ersten Teil des Austausches erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Energieberater Harald Abel konkrete Tipps, wie sie ohne große Investitionen den Energieverbrauch in ihren Ferienwohnungen oder einzelnen Zimmern senken können. Danach gibt es die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.