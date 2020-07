Landtagswettbewerb: Elf GZG-Schüler freuen sich über Preise

Elf Schüler des Graf-Zeppelin-Gymnasiums (GZG) sind Anfang Juli in der Aula der Schule für ihre Leistungen beim Wettbewerb des Landtags geehrt worden, teilt die Schule mit. Seit mehr als zehn Jahren nimmt das GZG regelmäßig und mit Erfolg an dem Wettbewerb teil. Insgesamt gab es dieses Jahr vier Preisträger für den zweiten Platz und sieben Preisträger für den dritten Platz. Alle Schüler haben sich dazu im Seminarkurs Medien beziehungsweise im Geschichtskurs der zwölften Klasse im ersten Halbjahr mit aktuellen gesellschaftlichen und politischen Fragestellungen auseinandergesetzt und diese in einer Wettbewerbsarbeit zu Papier gebracht, teilt die Schule mit. Das Spektrum der Themen reichte dabei von der Frage, wie soziale Netzwerke die Demokratie verändern, über eine Untersuchung zur Sinnhaftigkeit von Videoüberwachung in öffentlichen Räumen bis hin zur Beschäftigung damit, welche Medienkompetenzen junge Menschen heute benötigen. Die Schüler müssen ihre Arbeit dabei nach wissenschaftlichen Vorgaben verfassen und erlernen so bereits in der Schule akademisches Handwerkszeug. neben einer Urkunde bekamen die Preisträger auch eine Hängematte oder Luftmatratze. Foto: GZG