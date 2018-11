Landtagspräsidentin besucht Familientreff Insel

Die Präsidentin des baden-württembergischen Landtags, Muhterem Aras, hat am Montag den Bodenseekreis besucht. Als erstes Ziel stand der Familientreff Insel in der Scheffelstraße 31 in Friedrichshafen auf ihrem Programm.

In seiner Begrüßung hob Landrat Lothar Wölfle das Alleinstellungsmerkmal der Familientreffs im Land hervor, die es im Bodenseekreis seit 1991 gibt. Bis auf drei noch weiße Flecken hat jede Kreisgemeinde Familientreffs, die von mehreren Säulen getragen werden. Die Räumlichkeiten werden jeweils von den Gemeinden gestellt, die Personalkosten trägt der Kreis. Neben der Unterstützung durch das Jugendamt sind in den Gemeinden Ehrenamtliche tätig, meistens auf Vereinsbasis organisiert. Etwa eine Million Euro wendet der Bodenseekreis jährlich für diese Form der niederschwelligen Angebote im Bereich Beratung, Betreuung und Prävention für junge Familien auf. Die prophylaktische Wirkung sei nur schwer messbar, jedoch sprächen die vergleichsweise niedrigen Ausgaben in der Jugendhilfe, nach Zahlen des Kommunalverbands für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, dafür, dass viele Probleme gar nicht erst auftauchten.

Corinna Sollbach ist die Leiterin des Familientreffs Insel in Friedrichshafen. Sie erläuterte die vielfältigen Angebote, die entweder individuell nach Bedarf wahrgenommen werden können oder in Form von Kursen oder offenen Treffs allen Interessierten offen stehen. Dazu gehört das besonders beliebte, wöchentlich stattfindende Insel-Café ebenso wie Sprechzeiten der Familienhebamme, Baby-Spielgruppen, Still-Treffs, Eltern-Kind-Gruppen in verschiedenen Muttersprachen und eine Sprechstunde des Jugendamtes. Dass dabei auf Bedarf unbürokratisch und netzwerkend reagiert wird, zeigt das Beispiel der Deutschkurse für Frauen, deren Kinder jünger als ein Jahr sind und die deshalb sonst keine Angebote wahrnehmen können. Sollbach betonte, „wenn die Mutter sich gut angebunden fühlt, gibt sie dem Kind auch Sicherheit“ Muhterem Aras zeigte sich fasziniert von der Konzeption: „Es ist wichtig, die niederschwelligen Angebote nicht nur für Problemsituationen zu sehen, sondern für alle, denn jeder kommt mal in eine Situation, in der es Fragen gibt.“ Das große Engagement ehrenamtlich tätiger Frauen nahm Aras zum Anlass darauf hinzuweisen, dass die Perspektiven dieser Menschen in den politischen Gremien fehlten. Das betreffe nicht nur Stillzimmer, sondern überhaupt Betreuungsangebote für Kinder während Gemeinderatsitzungen beispielsweise. „Wir brauchen Kinderbetreuung für politisch engagierte Frauen!“ Lothar Wölfle nahm die Idee begeistert auf: „Ich lass mir da mal was durch den Kopf gehen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das machbar ist.“ Das Schlusswort hatte Muhterem Aras: „Im 21. Jahrhundert müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen.“ Sprach’s und eilte mit den Kreisvertretern weiter, um im Landratsamt über „100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland“ zu sprechen.