Landtagsabgeordneter stellt Anfrage zum Fischbestand im Bodensee

Der Landtagsabgeordneter Hans-Peter Storz (SPD) hat einen Antrag zur Fischerei am Bodensee in Landtag eingebracht, teilt er in einer entsprechenden Pressemitteilung mit.

Im Bodensee gebe es immer weniger Blaufelchen. Schon lange machten Berufs- und Freizeitfischer darauf aufmerksam. Der Singener Landtagsabgeordnete Hans-Peter Storz habe nun in einem Antrag die Landesregierung um Auskunft zu einem umfangreichen Fragekatalog zur Lage der Fischerei am Bodensee gebeten.

Storz habe nachgefragt, welche Zahlen zur Entwicklung der Fischbestände im See der Landesregierung bekannt sind und wie sich Veränderungen im Ökosystem des Sees auf die Fischbestände auswirken. Denn nicht nur der Kormoran, sondern auch zugewanderte Tierarten wie die Quagga-Muschel hätten Einfluss darauf, wie sehr sich heimische Fischarten im See noch wohlfühlen. Mit dem Stichling beispielsweise hätten die Felchen einen Konkurrenten im See bekommen, der sie ebenfalls verdrängt. Fehlende Laichplätze oder eine zunehmende Uferbebauung könnten ebenfalls Einfluss haben, so Storz, der Sprecher der SPD-Fraktion für Fischerei im Landtag ist.

Gemeinsam mit dem Vorsitzenden der SPD im Kreistag des Bodenseekreises, Norbert Zeller, habe Storz das Gespräch mit den Berufsfischern und Anglern am See gesucht und viele Vorschläge und Wünsche an die Politik mitgenommen. So sei das Kormoran-Management, das in Vorarlberg praktiziert wird, als Modell auch für den baden-württembergischen Teil des Sees genannt worden. Es gehe außerdem um die effektive Nutzung der Landesmittel in der Fischbrutanstalt in Langenargen.

Ein Ziel des Antrags sei es daher, vorhandene Erkenntnisse und Daten zu aktualisieren. Außerdem solle die Landesregierung über die Ergebnisse der Studien berichten, die sie in Auftrag gegeben habe.

Genauso wichtig wie die Arbeit der Behörden sei das Engagement der Fischer am See. Berufsfischer, aber auch Freizeitangler müssten, so Storz und Zeller, in die Aktivitäten zum Schutz der Fischbestände mit einbezogen und regelmäßig über aktuelle Entwicklungen informiert werden.

Ohne Informationen zur Wasserqualität seien Daten zur Fischerei am See unvollständig. Daher fragteStorz nach der Entwicklung des Nitrat-Phosphor-Verhältnisses im See und wie sich dieses auf die Bestände der Burgunderblutalge auswirkt. Auch über die Entwicklung des Sauerstoffgehalts in den Tiefwasserschichten soll die Regierung berichten. Diese werde durch die Kaltwasserzufuhr beeinflusst.