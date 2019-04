„Landshut“-Aktivist sieht Flugzeugwrack in Stammheim landen

Wird die „Landshut“ eines Tages in Stuttgart-Stammheim ausgestellt? Die Möglichkeit bringt zumindest Martin Rupps ins Spiel. Der SWR-Redakteur und Historiker denkt laut „Stuttgarter Zeitung“ an einen „Erinnerungsort“ an geschichtsträchtiger Stelle. Und die Bundesregierung teilt demnach mit, dass sie „alternative Standort- und Konzeptoptionen“ prüft.

Eigentlich soll das 1977 von linken Terroristen entführte Flugzeug beim Dornier-Museums ausgestellt werden. Weil aber nach wie vor die Finanzierung der laufenden Betriebskosten – die „Stuttgarter Zeitung“ spricht von 200000 Euro pro Jahr – durch die Dornier-Stiftung nicht gesichert ist, prüft die Bundesregierung, der das Wrack gehört, nun offenbar andere Standorte für den Fall, dass das „Landshut“-Museum in Friedrichshafen nicht zu machen ist.

Martin Rupps, der hinter der Idee steckte, das Flugzeug für viel Geld zurück nach Deutschland zu holen, sagt laut StZ über die Aktivitäten in Friedrichshafen: „Es geht nach meiner Wahrnehmung kaum voran.“ Er schlägt deshalb das Haus der Geschichte in Bonn vor oder einen „Erinnerungsort Stuttgart-Stammheim“. Der könnte aus dem ehemalige Zellentrakt bestehen, in dem die RAF-Terroristen einsaßen, dem Gerichtssaal in der nahen Justizvollzugsanstalt und einem Hangar mit der „Landshut“. Durch die Ausstellung des Flugzeugs könne man die Opferperspektive besonders beleuchten. Darüber hinaus kann sich Rupps vorstellen, in Stammheim oder an anderer Stelle in Stuttgart ein „wissenschaftliches Institut zur Erforschung des nationalen und internationalen Terrorismus“ einzurichten. Am 20. Mai tagt der wissenschaftliche Beirat der „Landshut“, in dem auch Rupps sitzt. In Stuttgart.