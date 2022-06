Landschaftsarchitektin spricht über Bedeutung des öffentlichen Raums

Elke Ukas ist Landschaftsarchitektin aus Karlsruhe und neues Mitglied im Gestaltungsbeirat Friedrichshafen. In der Reihe „Standpunkte“ berichtet sie am Mittwoch, 6. Juli ab 19 Uhr im Theodor-Kober-Saal im Graf-Zeppelin-Haus über die zentrale Bedeutung der Investition in den öffentlichen Raum.

Der öffentliche Raum verdient besondere Beachtung. Er wirft vordergründig zwar keine Rendite ab. Attraktiv und sinnvoll gestaltet dient er jedoch der Bewegung und Begegnung und fördert dadurch Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Anhand praktischer Beispiele zeigt Ukas, was Investition in den öffentlichen Freiraum bedeuten und bewirken kann. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Elke Ukas, 1959 in Roding in Bayern geboren, studierte Landespflege an der Universität Paderborn Höxter. 1990 gründete sie in Karlsruhe das Büro EU Landschaftsarchitekten. 2015 verantwortete sie die Planung der Gartenschau Enzgärten im baden-württembergischen Mühlacker. Sie ist Mitglied in Ausschüssen der Architektenkammer Baden-Württemberg und als Gastdozentin und Fachpreisrichterin sowie als Gestaltungsbeirätin in Friedrichshafen und weiteren süddeutschen Kommunen tätig. 2019 ist ihr Buch „Allez – Bewegung und Begegnung – Planen im öffentlichen Raum“ im Deutschen Architekturverlag erschienen.