Landratsamt bietet Schulungen für ehrenamtlich rechtlich Betreuende

Für ehrenamtliche rechtliche Betreuerinnen und Betreuer bietet das Landratsamt Bodenseekreis zusammen mit dem Betreuungsverein SKM Bodensee von Juni bis September insgesamt drei kostenlose Schulungen an. Da kündigt das Landratsamt in einem Schreiben an.

Am Mittwoch, 29. Juni, gibt es von 14 bis 16 Uht eine Einführung in die rechtliche Betreuung. Referent ist Christian Sellerbeck, Rechtsanwalt und Dozent für Betreuungsrecht an der Hochschule Ravensburg. Um finanzielle Hilfen nach SGB XII geht es am Samstag, 2. August, von 10 bis 12 Uhr mit Referent Hubert Carli, Sachgebietsleiter Sozialamt. Den Workshop „Fälle aus der Praxis“ am Dienstag, 27. September, führt Referent Jürgen Göbel, Geschäftsführer SKM Bodensee, von 14 bis 16 Uhr. Die Veranstaltungen finden im Landratsamt Bodenseekreis in der Albrechtstraße 77 statt und sind offen für alle Interessierten. Allerdings ist die jeweilige Teilnahmezahl begrenzt, weshalb eine Anmeldung über den Betreuungsverein SKM Bodensee erforderlich ist, Telefon: 07544/9679960 oder E-Mail betreuung@skm-bodensee.de.

Die zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Coroanregelungen sind zu beachten. Sollte eine Präsenzveranstaltung coronabedingt nicht möglich sein, werden die Schulungen online angeboten.