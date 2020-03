Landratsamt bestätigt fünften Corona-Fall im Bodenseekreis

Die Corona-Krise wird auch im Bodenseekreis immer greifbarer: Das Landratsamt hat am Dienstag den fünften Fall einer Infektion bestätigt, am Bodensee Airport fallen immer mehr Flüge aus – und auch immer mehr Veranstaltungen werden abgesagt.

Im Bodenseekreis ist am Dienstag der fünfte Fall einer Corona-Infektion labordiagnostisch bestätigt worden. Das teilt das Landratsamt mit. Die Person befinde sich nun in häuslicher Quarantäne. Ihr gehe es den Umständen entsprechend gut. Aktuell befänden sich im Bodenseekreis insgesamt 63 Personen auf behördliche Anordnung hin in häuslicher Quarantäne. Eine Person werde stationär behandelt.

Am Bodensee Airport bleiben wegen des Coronavirus immer mehr Flugzeuge am Boden – oder landen erst gar nicht. Unter anderem haben Lufthansa, Laudamotion und Sunair Flüge gestrichen.

In Oberteuringen wird das komplette Märzprogramm in der Mühle gestrichen. Das hat Organisatorin Irmgard Dollansky in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Die Entscheidung sei dem Team nicht leicht gefallen, doch die Empfehlung durch die Gemeinde und das Landratsamt, das Risiko von größeren Ansammlungen durch ein Publikum nicht einzugehen, habe letztlich zu starkes Gewicht.