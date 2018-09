Landrat Wölfle über den Bodensee-Airport, den Bahnausbau und die Angst vor der AfD

Der Ditzinger Werkzeugmaschinenbauer Trumpf ist schwächer als erwartet in das neue Geschäftsjahr gestartet, das am 1. Juli begonnen hat. Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller sagte im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftjournalisten, sie rechne damit, dass der jetzt seit neun Jahren anhaltende Konjunkturaufschwung in ihrer Branche allmählich zu Ende gehe.

„Das war ein extrem langer Konjunkturzyklus“, meinte sie, doppelt so lange als üblich.