Landrat Lothar Wölfle erhält Narrenkappe des Regierungspräsidiums

Masken, Hästräger und bunte Gestalten haben sich zum traditionellen Narrenempfang im Regierungspräsidium Tübingen getroffen. Die Narrenkappe des Regierungspräsidiums wurde von REgierungspräsident Klaus „Biene Maja“ Tappeser (Mitte) an Landrat Lothar Wölfle (links) übergeben. Laudatorin Stefanie Bürkle überbrachte närrische Grüße. „Ich grüße Euch mit froher Miene, Ihr seht, ich komme heut als Biene“, eröffnete der Tübinger Behördenchef Tappeser den traditionellen Nachmittag. Als männliche Biene verkleidet flog er rund 150 Narren aus der Region entgegen. Mit seinem Kostüm nimmt Tappeser Bezug zu den aktuellen Bemühungen der Landesregierung zur Stärkung der Artenvielfalt: „Unsere kühnsten Träume, sind bienenfreundliche Lebensräume.“ Stefanie Bürkle als Trägerin der Narrenkappe 2019 hielt laut Pressemitteilung des Regierungspräsidiums die Laudatio für den diesjährigen Narrenkappenträger, Landrat Lothar Wölfle. Wölfle sah man die Freude bei der Überreichung der Narrenkappe durch Regierungspräsident Klaus Tappeser an. „Es ist mir eine große Ehre, im Reigen verdienter Narren und als aktiver Narr die Tradition der schwäbisch-alemannischen Fasnet hoch halten zu dürfen. Ich freue mich sehr über diese besondere Narrenkappe“, so der Landrat des Bodenseekreises. Foto: Regierungspräsidium