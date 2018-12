Der Preis für bürgerschaftliches Engagement des Bodenseekreises ist an drei Vereine, einen Bürger sowie als Sonderpreis an Solawi in Raderach gegangen. In diesem Jahr stand die Vergabe des Kreises unter der Überschrift „Bürgerlich engagiert für Umwelt- und Naturschutz im Bodenseekreis“.

Landrat Lothar Wölfle übergab die Preise an Gerhard Knötzsch für sein Engagement im Vogel- und Naturschutz, an Franz Beer als Stellvertreter für den BUND Markdorf, an Tobias Weiss für den Angelsportverein Friedrichshafen, an Helmut Knäple für den Imkerverein Markdorf und an Uta Wetzky für den Verein Solawi. Jeder Preisträger erhielt 1500 Euro, der Sonderpreis ist mit einer Urkunde und einem Büchergutschein dotiert. Insgesamt sind 27 Bewerbungen eingegangen.

Mit dem Preis soll das Engagement öffentlich sichtbar gemacht werden, aber auch eine gesellschaftliche Wertschätzung und Würdigung erfahren. Bisherige Preise wurden in den Themenfeldern Generation 60+, Engagement von Jugendlichen, Flüchtlingsarbeit und im Kulturbereich vergeben. „Es ist in Deutschland bemerkenswert, wie viel Bürger sich ehrenamtlich engagieren und bei uns in Baden Württemberg ist das besonders hoch“, begrüßte der Landrat die Anwesenden. Rein rechnerisch gesehen sei das jeder zweite im Bundesland: „Natürlich weiß ich, dass es hier Menschen gibt, die mehrere Ehrenämter ausüben und somit im realen Leben nicht wirklich jeder Zweite im Ehrenamt tätig ist“, aber insgesamt zeigen die Zahlen, wie sehr im Bodenseekreis Bürger und Vereine bereit seien, sich für andere einzusetzen.

Gerhard Knöpfle

Diesmal zählt zu den Geehrten Gerhard Knöpfle, der bereits mit 19 Jahren aktiv war im Vogel- und Naturschutz. Dafür sei er 1957 in die Ortsgruppe es damaligen „Deutschen Bundes für Vogelschutz“ eingetreten. 1960 hat er die internationale ornithologische Arbeitsgemeinschaft Bodensee mitbegründet, in der heute noch aktiv ist. Er war Vorsitzender in der NABU Ortsgruppe Friedrichshafen, leitete Pflegeeinsätze im Naturschutzgebiet Eriskicher Ried und war Mitglied des Umweltbeirats. „Sein gesamtes Engagement könnte man als weitreichend, selbstlos und mit großem Wirkungskreis umschreiben“, sagt der Landrat.

BUND Ortsgruppe Markdorf

Für die BUND Ortsgruppe Markdorf nahm Franz Beer die Auszeichnung entgegen. Die Begründung der Jury lag insbesondere in der Bandbreite der Umweltthemen, in der die Ortsgruppe aktiv mitarbeite und gestalte. Dazu zählen beispielsweise Amphibien- und Artenschutz, Erhaltung von Streuobstwiesen oder auch die Ansiedlung von Störchen zu unterstützen. Ebenso engagiere sich die Ortsgruppe in Umweltfragen bei der Siedlungs- und Verkehrspolitik. Zudem bietet sie Fachvorträge und Informationsmaterial für interessierte Bürger und das seit 1983.

Imkerverein Markdorf

Ein weiterer Verein aus Markdorf erhielt eine mit 1500 Euro dotierte Auszeichnung. Der Imkerverein besteht seit fast 150 Jahren. Er setzt sich für den Erhalt der Bienen- und Bestäuber-Insekten ein. Der Ehrenvorsitzende des Vereins, Helmut Knäple nahm den Preis stellvertretend für die 130 Mitglieder entgegen. „Ohne Bienen, keine Äpfel“, betonte der Landrat. Zudem pflegt der Verein Insektenweiden, betreibt intensive Öffentlichkeitsarbeit, hat einen Mustergarten in Baitenhausen angelegt und geht auch auf Wunsch mit einem offenen Bienenvolk in Schulen, um Kinder für das Thema zu sensibilisieren. Zurzeit betreut der Verein 700 Bienenvölker im Bodenseekreis.

Angelsportverein Friedrichshafen

Für Friedrichshafen wurde die Arbeit des örtlichen Angelsportvereins gewürdigt. Für den so wichtigen See der Region engagierten sich die Mitglieder „für den Erhalt und die Verbesserung des Lebensraums und den Erhalt und die Förderung bedrohter Fischarten“, heißt es in der Jury-Begründung. Vor allem der Erhalt der bedrohten Bodensee-Forelle sei dem Verein wichtig. Sie beobachten und unterstützen den Fischbestand, haben die Rotach umgestaltet, um die Fischdurchgängigkeit zu verbessern und besetzten die Rotach jährlich mit Seeforellenbrütlingen und -eiern, was den Fischbestand deutlich habe ansteigen lassen. In den vergangenen sechs Jahren habe der Verein im Durchschnitt 970 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet. Dieses Engagement ginge deutlich über das Eigeninteresse der Angler hinaus.

Solawi Raderach

Der jüngste Verein in der Reihe der Geehrten ist Solawi (Solidarische Landwirtschaft) in Raderach, der im Jahr 2015 gegründet wurde. Ute Wentzky nahm den Preis für entgegen. 120 Mitglieder pflegen ein Ackergrundstück in Raderach, auf dem ökologischer Anbau betrieben wird. Eine soziokratische Selbstverwaltung und Bildungsangebote zeichne den Verein aus. Der örtliche Kindergarten pflegte dort eine Fläche und auch aus dem Bildungszentrum Markdorf kamen regelmäßig Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Herkunft, die lernten Pflanzen zu pflegen.

Solawi bietet unter anderem regelmäßige Seminare zu Themen wie „Ackern für den Klimaschutz“ und ähnlichem an. Das Engagement war der Jury eine öffentliche Belobigung mitsamt Urkunde sowie einem Buchgutschein wert, den sich die Mitglieder von Solawi gewünscht hatten.