Einmal im Jahr lädt der Landkreis bürgerschaftlich Engagierte der Initiative „Aktiv für ältere Menschen mit Behinderung“ zu einem Anerkennungstag ein. Es ist ein Dankeschön dafür, dass sie sich für Menschen mit geistiger, seelischer oder mehrfacher Behinderung im Rentenalter engagieren, schreibt das Landratsamt in einer Mitteilung.

Mit kleinen Ausflügen, gemeinsamen Kaffeerunden oder Gesprächen tragen die Ehrenamtlichen dazu bei, den Alltag der Menschen mit Behinderung abwechslungsreich und individuell zu gestalten.

Der diesjährige Anerkennungstag führte zehn dieser ehrenamtlichen Begleiter im September nach Wangen im Allgäu. Eine Führung durch die Altstadt, ein gemeinsames Mittagessen und ein Besuch im Puppentheater standen auf dem Programm. Wichtig waren aber auch die persönlichen Gespräche und der Erfahrungsaustausch. So wurde von schönen, lustigen, aber auch anspruchsvollen Situationen bei den Begleitungen berichtet. „Das Schöne an dieser Initiative ist, dass ich meinen Einsatz ganz individuell gestalten kann. Ich versuche, mir so oft wie möglich Zeit dafür zu nehmen, denn für mich persönlich nehme ich viel aus den Begegnungen mit“, sagt einer der Engagierten.