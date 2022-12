Landjugend holt Christbäume ab

Wenn die Zeit des geschmückten Christbaums im Haus vorbei ist, holt die Landjugend Ailingen-Schnetzenhausen am Samstag, 7. Januar, den Christbaum ab (Foto: Landjugend). Folgende Gebiete werden angefahren: Raderach, Unterraderach, Berg, Schnetzenhausen, Manzell (Virchowstraße, Behringweg, Hahnemannweg, Diamantstraße, Zürnstraße, Vollenweiderweg, Reiterweg), Jettenhausen (Frankenweg, Römerweg, Hägleweg, Keltenweg, Alamannenweg, Mauernweg, Riefweg, Pacellistraße, Werthmannstraße, Gröberstraße, Deblerstraße, Melanchthonstraße, Thomannstraße, Longnerstraße, Kienestraße, Gehrenweg, Langenfeldweg, Waggershauser Straße, Müllerstraße, Dorfwiesenstraße, Flurweg, Kurzer Weg, Faberstraße, Wundstraße, Lanzstraße). Interessierte sollen den Christbaum und zwei Euro am 7. Januar bis 8 Uhr an den Straßenrand legen und die Landjugend erledigt dann den Rest, heißt es. Der Erlös kommt der Landjugend Ailingen-Schnetzenhausen zugute.