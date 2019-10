Landjugend führt „Hubertus und das große Geld“ auf

Die Landjugend Ailingen-Schnetzenhausen lädt zu ihrem Bunten Abend am Samstag, 2. November, und zu einem Theaternachmittag am Sonntag, 3. November, ein. Die Gruppe spielt an beiden Tagen das Stück „Hubertus und das große Geld“. Das Stück ist laut Veranstalter ein schwäbisches Lustspiel, für das die Akteure derzeit auf Hochtouren proben.

Der traditionelle Bunte Abend der Landjugend Ailingen-Schnetzenhausen findet am 2. November im Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen statt. Einlass ist ab 19 Uhr und das Programm beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro. Bereits seit vielen Jahren steht dabei die Aufführung des Theaterstücks im Mittelpunkt. Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt, versichert die Landjugend. Wie jedes Jahr serviert die Gruppe schwäbische Maultaschen mit selbstgemachtem Kartoffelsalat. Außerdem gibt es Saitenwürstle mit Brötchen.

DJ Mompfä legt auf

Um die jährlichen Aktivitäten der Landjugend zu veranschaulichen, wurde wieder eine Bildershow vorbereitet. Als weiterer Höhepunkt steht der Tanz der Landjugendjungs auf dem Programm, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Und das ist noch längst nicht alles. Natürlich wird auch wieder DJ Mompfä mit seinem DJ-Sound danach weiter für gute Stimmung sorgen, versichern die Veranstalter.

Die Landjugend Ailingen-Schnetzenhausen freut sich auf viele gut gelaunte Gäste und ehemalige Mitglieder, um gemeinsam einen unterhaltsamen und geselligen Abend zu erleben.

Theater, Kaffee und Kuchen

Der Theaternachmittag wird tags darauf, am Sonntag, 3. November, veranstaltet. Dabei wird ein vielfältiges Kuchenbuffet mit Kaffee angeboten. Einlass ist hierfür im Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen ab 14 Uhr. Die Aufführung des Theaterstücks „Hubertus und das große Geld“ beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Auch hier heißt die Landjugend zahlreiche Besucherinnen und Besucher herzlich willkommen.