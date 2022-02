Landesregierung lässt Zünfte im Regen stehen

Martin Hahn bezeichnete es als „gute Nachrichten“, dass „eine Minute vor Ende der Fasnet“ Veranstaltungen unter 3G-Auflagen doch noch erlaubt wurden. Dazu gehören selbst Umzüge, die Höhepunkte der Straßenfasnet. Ja, glaubt denn in Stuttgart ernsthaft jemand daran, einen Umzug binnen einer Woche organisieren zu können?

Ordner, Abzeichenverkäufer, Absperrungen und alles weitere auf die Beine stellen zu können? Oder dass sich die Zünfte jetzt scharenweise in die Busse werfen und zu den Umzügen fahren?

Wer hier schon mal an der Straße bei einem Narrensprung stand, wird den Zauber erlebt haben, der gerade von der Vielfalt der Maskengruppen ausgeht, dem bunten Treiben der Narren, die aus allen möglichen Himmelsrichtungen angereist sind. Das lässt sich nicht in einer Woche umsetzen.

Nur eine Ausrede?

Und damit scheint die Ankündigung der Landesregierung, Fasnet dürfe jetzt wieder stattfinden, eher eine Ausrede zu sein, um später sagen zu können: „Was wollt ihr denn, ihr hättet es ja gedurft.“ Genau davor haben auch kleinere Zünfte jetzt Angst. Wenn deren Mitglieder, die in der Pandemie vielleicht noch die Stange gehalten haben, jetzt sagen, „warum habt ihr denn nicht, ihr durftet doch“.

Denen sei gesagt, auf die kommende Fasnet zu warten und ihren Zünften zur Seite zu stehen. Und der Landesregierung sei eine Einladung zur Straßenfasnet 2023 übermittelt, schließlich sollte man auch in Stuttgart wissen, wie die so in der Regel abläuft.