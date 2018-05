Landesmeisterschaft im 5er Radball steigt am 3. Juni am See

Die baden-württembergische Meisterschaft im 5er Radball wird am kommenden Sonntag, 3. Juni, in der neuen Sporthalle Ailingen ausgetragen. Ab 11 Uhr finden bei freiem Eintritt spannende 5er Radballspiele statt, wie der Radfahrverein Immergrün Ailingen (RVI) in seiner Vorschau verspricht.

Zu Gast am Bodensee sind die Mannschaften aus Waldrems (Deutscher Meister), Reichenbach, und Kemnat. Für die gastgebenden Ailinger gehen Michael Brugger, Markus Lang, Manuel Maier, Matthias Blab, Florian Blab, Marco Braunger und Jacob Solbach an den Start. Insgesamt finden sechs Vorrunden- und zwei Finalspiele statt, enden wird die Veranstaltung gegen 17 Uhr. Für die Aktiven und Getränke wird in der Halle bewirtet. Nach dem Bundesligaspieltag im vergangenen Jahr ist es für den RVI der zweite Spieltag in der neuen Sporthalle in Ailingen. Das bei der Sportlerehrung der Stadt Friedrichshafen zur „Mannschaft des Jahres 2018“ gekürte Team freut sich auf lautstarke Unterstützung.