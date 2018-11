Landesligateam der Ailinger behauptet Platz zwei

Mit zwei klaren Erfolgen hat die TSG Ailingen ihre Ambitionen in der Tischtennis-Landesliga untermauert. In einem vorgezogenen Spiel am Donnerstagabend gelang den Ailingern ein 9:4-Sieg gegen den Aufsteiger SC Amtzell. Mit zwei gewonnenen Doppeln und drei Einzelsiegen setzten sich die Hausherren schnell ab. Diesen Vorsprung bauten sie im weiteren Spielverlauf kontinuierlich aus. „Eine sehr gute Mannschaftsleistung, jeder hat zum Erfolg beigetragen“, bilanzierte TSG-Teamchef Alfred Iberl. Am Sonntag – im Spiel gegen den TTC Wangen – war dann schon nach etwas mehr als anderthalb Stunden Schluss. 9:0 für Ailingen hieß es am Ende.

Mit diesem „Vierer“ haben die Ailinger Platz zwei behauptet. Zum Abschluss der Vorrunde tritt die TSG am 8. Dezember beim TSV Herrlingen an. Schon durch mit der Vorrunde sind die Ailinger Damen. Ob sie auf dem zweiten Platz in der Landesliga bleiben, hängt nun von der Konkurrenz ab, die noch Spiele offen hat. Am Sonntag gegen den TSV Meckenbeuren legten die Ailingerinnen wiederum eine starke Leistung hin. Nach ausgeglichenem Beginn stellten sie beim 3:3-Zwischenstand mit vier Siegen die Weichen auf Sieg. Absolut in Topform an diesem Tag: Barbara Kamleitner, die alle drei Einzel und ihr Doppel mit Elke Knabe gewann.

So langsam muss sich Ailingens zweite Herrenmannschaft mit dem Gedanken befassen, den zweiten Aufstieg in Folge hinzulegen. Sehr aufschlussreich dürfte in dieser Hinsicht das Heimspiel am Donnerstagabend (Spielbeginn 19 Uhr in der Rotachhalle) gegen den SSV Kau werden, der mit einem Punkt Rückstand Platz 2 belegt. Gegen die TTF Kisslegg ließ das Team von Kapitän Stefan Haas nichts anbrennen – 9:2 hieß es nach 100 Minuten.

Ein wichtiger Sieg gelang den Herren III der TSG in der Kreisliga A. Nach dem 9:1 beim Tabellenletzten SC Markdorf bleibt zumindest das rettende Ufer – Platz acht – in Sicht.