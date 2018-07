Landesligamannschaft verteidigt Spitzenposition.

Wieder können die Häfler Faustballer auf einen erfolgreichen Spieltag zurückblicken. Die Landesligamannschaft festigte mit zwei Siegen ihre Spitzenposition und ist jetzt Zweiter hinter dem TV Bissingen. Das Häfler Fohlen-Team blieb ungeschlagen und qualifizierte sich als Gruppenerster für die Zwischenrunde zur Württembergischen Meisterschaft.

Auch dieses Mal spielten die Youngsters der VfB-Faustballer in Biberach brillant auf und so hatten die Mannschaften aus Erlenmoos (11:7, 11:6), Bissingen (11:4, 11:2) und Heuchlingen (11:5, 11:6) nicht den Hauch einer Chance. Lediglich der TSV Westerstetten konnte den Häflern im zweiten Satz einen Sieg abringen. Dieser Satzsieg war aber mehr ein Gastgeschenk der unkonzentriert aufspielenden Seehasen, die nach dem ersten Satz mit 11:5 Punkten, einem eigenen Spieltrieb nachgingen und von den elf Gutpunkten des Gegners neun Punkte selber produzierten. Westerstetten siegte mit 11:9. Danach gab es eine Ansprache von Trainer André Meier und die folgenden Spiele wurden dann klar gewonnen.

Wie viel der Wechsel von David Ressel vom TV Überlingen nach Friedrichshafen wert ist, konnten die Häfler Fans am Sonntag in der Bodensee-Sporthalle erfahren. Nachdem er bereits als Abwehr- und Zuspieler in der Regionalmannschaft für Furore gesorgt hat, mit den U16-Jugendlichen als Angreifer ein national gut besuchtes U18-Jugendturnier in Biberach gewann, zeigte er auch in der Landesligamannschaft seine große Klasse. Im zentralen Mittelfeld zog er die Fäden. Hier haben die Seehasen ein großes Juwel an Land.

Bereits in der ersten Begegnung gegen Tabellenführer TV Bissingen führte der Überlinger, nach einem Eingewöhnungssatz, Regie und so kamen die beiden Hauptangreifer André Meier und Erik Küppers immer wieder in beste Angriffspositionen. Es reichte gegen den Tabellenführer noch nicht und so ging die erste Begegnung mit 1:3 Punkten (6:11,12:14, 11:6 , 9:11) knapp verloren.

In der zweiten Begegnung war dann der VfB-Motor warm gelaufen und alle Rädchen im Häfler Getriebe liefen reibungsfrei ineinander. Auch ein Wechsel der Spieler auf verschiedene Positionen brachte keine Störung in das Häfler Getriebe und so unterlag der TV Riedlingen klar mit 3:0 (11:6, 11:5, 9:11, 11:6).

Die dritte Tagesbegegnung gegen den TSV Lindau stand wieder im Zeichen von David Ressel, der durch seine Leistung die beiden Abwehrspieler Michael und Daniel Renz mitriss und so bildete die Häfler Abwehr ein starkes Bollwerk, an dem auch die besten Angriffsbälle der Lindauer verpufften. Als das Spiel im dritten Satz auf des Messers Schneide stand, war es wieder David, der die Häfler mit einem gelungenen Husarenstreich auf die Siegerstraße brachte. Mit 3:1 Punkten (9:11, 11:6, 11;8, 12:10) ging ein schwer erkämpfter Sieg an die Seehasen, die damit ihre gute Tabellenposition behaupten konnten.

Es spielten:

U16m: Tobias Paul, Janos Aicher, Fabian Schmidt, Alexander Fimpel, Andreas Voigt und Christian Sauter

Männer II: André Meier, Erik Küppers, David Ressel, Alwin Gauer, Reiner Müller, Michael + Daniel Renz. (hs)