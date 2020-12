Die Stadt Friedrichshafen erhält 549 000 Euro für den Neubau des Bildungshauses in Berg. Das Land Baden-Württemberg vergibt im Rahmen des Schulbauförderungsprogramms Zuschüsse zu Bauprojekten an Schulen in den Städten und Gemeinden, insgesamt sind das über 100 Millionen Euro.

Vor rund einem Jahr wurde das neue Bildungshaus in Berg eingeweiht. Gekostet hat es 5,5 Millionen Euro. Jetzt erhält Friedrichshafen für den Neubau vom Kultus-, Finanz- und Innenministerium einen Zuschuss zu den Baukosten in Höhe von 549 000 Euro. „Gebaut wurde ein zweigeschossiges barrierefreies Gebäude, dessen Architektur sich gut in die Landschaft einfügt und das reichlich Platz zum Toben für die Kindergartenkinder sowie zum Lernen für die Grundschüler bietet“, schreibt die Stadtverwaltung dazu.

Mit dem Fördergeld werden die Kosten für den Grundschulbereich und die Gemeinschaftsräume, die gemeinsam von den Kindern der Grundschule und der Kindertagesstätte genutzt werden, bezuschusst.

MdL Martin Hahn (Grüne) begrüßt diese Unterstützung: „Die grün-schwarze Landesregierung investiert weiter in gute Bildung“, schreibt er. Auch 2020 vergebe das Land hohe Zuschüsse zu den Kosten der Kommunen für Neu- und Umbauten an Schulen. Die Fördermittel hat das Land basierend auf der Schülerzahl sowie auf dem Anteil der vorliegenden Förderanträge auf die vier Regierungspräsidien verteilt. Die Auswahl der jetzt geförderten Baumaßnahmen erfolgte, laut Landesregierung unter Mitwirkung eines Beirates aus Vertretern der Kommunalen Landesverbände. „Wir sorgen damit auch dafür, dass sich die Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler in ihren Schulen wohlfühlen“, ergänzt Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU).