Land gibt Bodensee-Airport eine Million Euro

Der Flughafen Friedrichshafen bekommt Geld vom Land. Das erklärt Thomas Dörflinger, Verkehrsexperte der CDU-Fraktion, am Montag in Stuttgart. Eine Million Euro stellt das Land der Flughafen GmbH als Gesellschafterdarlehen zur Verfügung. Es hält 5,74 Prozent der Anteile an der Gesellschaft. Die Stadt Friedrichshafen und der Bodenseekreis, die je 39,38 Prozent die größten Gesellschafter sind, hatten dem Flughafen bereits seit Langem 17,4 Millionen Euro als Darlehen in Aussicht gestellt.

Mit dem Geld will der Friedrichshafener Flughafen raus aus den roten Zahlen. Denn ein maßgeblicher Grund für die andauernden Verluste sei die hohe Zinslast der Schulden von etwa 20 Millionen Euro, wie der Geschäftsführer der Flughafengesellschaft Claus-Dieter Wehr erläutert.

Mehr entdecken: Flughafen Friedrichshafen weitern in den Miesen

Mehr entdecken: SPD fordert eine Million Euro für Flughafen Friedrichshafen

Friedrichshafen (shy) - Nach der Pleite der Bregenzer Regionalfluglinie Intersky geriet der Friedrichshafener Flughafen in finanzielle Nöte. Eine Lücke von 3,5 Millionen Euro klaffte in der Kalkulation für das Jahr 2016. Jetzt haben die drei Gesellschafter beschlossen, den Flughafen mit einem Darlehen auszuhelfen. Michael Scheyer mit der Zukunftsperspektive des Bodensee Airports.