Land fördert Gestaltungsbeirat mit 20000 Euro

Im Oktober hatte die Stadtverwaltung einen Förderantrag für die Arbeit des Friedrichshafener Gestaltungsbeirats gestellt, jetzt hat das Land seine Unterstützung zugesagt, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau fördert die Arbeit des Gestaltungsbeirats in den kommenden beiden Jahren mit insgesamt 20 000 Euro. Die zweckgebundene Förderung kann etwa für die Sitzungen des Gestaltungsbeirats oder für die Öffentlichkeitsarbeit rund um dessen Arbeit verwendet werden.

„Nicht nur wir schätzen unseren Gestaltungsbeirat, auch das Land hat seine gute Arbeit erkannt. Ich freue mich sehr über die Förderung des Ministeriums, die eine Bestätigung unserer Bemühungen ist“, sagt Erster Bürgermeister Stefan Köhler, in dessen Dezernat der Gestaltungsbeirat angesiedelt ist. „Die Förderung ist eine Chance für die Baukultur in unserer Stadt, den Dialog zu suchen und qualitatives Bauen in Friedrichshafen noch nachhaltiger zu verwurzeln.“