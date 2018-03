Land entschädigt Obstbauern mit fast 50 Millionen Euro

Das Land will nun rund 50 Millionen Euro an die Bauern auszahlen, die im April 2017 Frostschäden auf ihren Feldern zu verzeichnen hatten. Die Bearbeitung der etwa 2500 Anträge sei abgeschlossen, teilte das Agrarministerium am Freitag in Stuttgart mit. Die meisten Anträge kamen mit 475 aus dem Bodenseekreis.

Dort wird unter anderem Obst angebaut. An zweiter Stelle folgte der Ortenaukreis mit 463 Anträgen. Die Landwirte bekommen fast die Hälfte ihres Schadens ersetzt, womit sich ein Mittelbedarf von 49,44 Millionen Euro ergibt.

Für viele Obstbauern in der Region war die Ernte 2017 extrem schlecht ausfallen.