Bevor am Freitag und Samstag, 1. und 2. Februar, der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ über die Bühne geht, hat die Musikschule Friedrichshafen zu zwei öffentlichen Generalproben ihrer diesjährigen Teilnehmer eingeladen. Am Freitagabend haben die ersten jungen Musiker ihr Programm vorgeführt, eine Woche später folgen die nächsten.

Vorne stehen und vor Publikum spielen kann ganz schön aufregend sein, erst recht wenn es beim Wettbewerb um Wertungen geht. Die öffentlichen Generalproben ermöglichen den Musikern, ihr Wettbewerbsprogramm schon einmal vor Zuhörern zu spielen und auszuprobieren, was das Lampenfieber dabei macht.

Musikschulleiterin Sabine Hermann-Wüster ist zuversichtlich: „Die Kinder sind alle unglaublich gewachsen, ich freue mich riesig auf den Wettbewerb.“ 128 Teilnehmer aus dem Bodenseekreis und dem Kreis Sigmaringen haben sich für den Regionalwettbewerb angemeldet, der traditionell in Friedrichshafen stattfindet. Bei den Solowertungen sind dieses Jahr Violine, Cello und Schlagzeug dran, bei den Ensemblewertungen Gitarre, Duos mit Klavier und einem Blasinstrument sowie Klavier-Kammermusik. Während das Schlagzeug Spitzenreiter ist, hat sich im gesamten Gebiet nur ein einziges Klaviertrio angemeldet – und das kommt von der Musikschule Friedrichshafen und war am ersten Probenabend auch zu hören. Insgesamt sind aus der Häfler Musikschule 30 Musikerinnen und Musiker im Alter von sechs bis achtzehn Jahren dabei. Das G8-Abitur führe dazu, dass die gesamte Altersgruppe VI fehle – da sind die jungen Leute meist schon ausgeflogen.

Bekümmert waren Sabine Hermann-Wüster und ihr Vize Andres Schreiber an diesem Abend über die am Morgen eingetroffenen „Hiobs-Mails“: Gleich drei Programmpunkte mussten ausfallen, da die Spieler krank geworden waren. Auch auf der Bühne hörte man es husten. Dennoch war es wieder eine Freude zu sehen, mit welchem Eifer, welcher Konzentration die Kinder ihre fleißig geübten Stücke vorführten – alle haben es ohne Hänger perfekt geschafft und dürfen sich wohl auf gute Punktzahlen freuen.

Ihre Lehrer haben mit ihnen Stücke eingeübt, die sie nicht überfordern, sondern dazu herausfordern, ihr Talent zu entwickeln. Schon die Jüngsten wie Amanda Huang und Laetitia Egger spielen auf der Geige Stücke von Telemann bis Mussorgsky, vom zarten Wiegenlied bis zum Israeli Concerto. Bewundernswert, wie die Zehnjährigen im Klaviertrio mit Chloe Goyarzu am Klavier, Amanda Huang an der Violine und Jonathan Tillich am Cello aufeinander hörten und im Andante wie im flotten Krakowiak harmonierten. Eine große Bandbreite zeigten zuletzt die Solo-Schlagzeuger Tobias Schürmann, Mark-Christopher Aul und Marlene Rall. Toll, welche Koordination da gefordert ist, ob beim Marimba-Spiel mit vier Schlägeln oder am Drum Kit.