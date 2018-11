Normalerweise haben Freunde des Lammgartens im Winter schlechte Karten: Der Biergarten an der Uferpromenade schließt Anfang Oktober und macht erst im nächsten Frühling wieder auf. Jetzt wird das lange Warten auf die Saisoneröffnung allerdings verkürzt: Das Lammgarten-Team ist von 30. November bis 21. Dezember erstmals mit seinem Stüble auf der Bodensee-Weihnacht dabei – und unterstützt die Spendenaktion „Häfler helfen“.

„Wir freuen uns schon darauf, die Gesichter unserer Gäste zwischendurch zu sehen“, sagt Lammgarten-Chef Thomas Vogt. Seine Familie ist mit Hütten und Fahrgeschäften bereits auf den Weihnachtsmärkten in Ravensburg, Waldshut-Tiengen oder Bregenz vertreten. Weshalb es nahe lag, auch auf der Bodensee-Weihnacht in Friedrichshafen einen Stand aufzubauen.

Die Folge: Als in diesem Jahr eine Gastrohütte beziehungsweise ein Standort frei wurde, griff Thomas Vogt zu. Und damit alle wissen, was drin steckt, heißt das Ganze „Lammgarten-Stüble“. Zu finden ist der begehbare Stand, an dem Thomas Vogt und sein Team gebastelt haben, seitdem der Biergarten im Oktober zugemacht hat, am Buchhornplatz neben der Krippe. Im Angebot hat er neben Dampfnudeln, Glühwein und den weiteren weihnachtlichen Getränken mit und ohne Alkohol auch ein Eisenbahnzügle, das hinter dem Stadl seine Runden dreht und Kinder zum Mitfahren animieren soll.

Mit der SZ für Menschen in Not

Thomas Vogt wäre nicht der umtriebige Wirt, der er ist, hätte er nicht schon einige Aktionen für den guten Zweck geplant. So gehen am Dienstag, 18. Dezember, 50 Cent pro Glühwein und die Einnahmen aus einer Spendenkasse an „Häfler helfen“ – die Aktion von Schwäbischer Zeitung, katholischer und evangelischer Kirche, die seit vielen Jahren dazu aufrufen, für Menschen in unserer Stadt zu spenden, die in Not geraten sind und durch das soziale Netz staatlicher Einrichtungen fallen. Von 17 bis 18 Uhr stehen zudem Stadtdiakon Ulrich Föhr, Dagmar Neuburger von der Diakonie und SZ-Redaktionsleiter Martin Hennings Rede und Antwort, was hinter „Häfler helfen“ steckt und wohin beziehungsweise an wen die Spenden gehen.

Gutes zu tun, steht auch am Donnerstag und Freitag, 13. und 14. Dezember, im Vordergrund. Dann sammelt das Lammgarten-Team mit dem Seehasen-Fanfarenzug Geld für das Kinderhospiz Bad Grönenbach.