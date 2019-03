Laith Al-Deen in Friedrichshafen: Große Gefühle, kleiner Rahmen

Wenn am Sonntagmorgen Menschen vor dem Spiegel standen, sich selbst ins Gesicht schauten und ihnen ein zufriedenes „Ja, Mann!“ über die Lippen kam, waren sie am Samstagabend vermutlich beim Konzert von Laith Al-Deen. Der Popsänger aus Mannheim begeisterte bei seinem Auftritt rund 300 Menschen im Kulturhaus Caserne. Der inbrünstige Ausruf wurde dabei zum Insider-Gag zwischen Künstler und Publikum – und am Ende des Konzerts gab der 47-Jährige seinen Fans eben noch den Tipp mit dem Spiegel-Ritual mit auf den Weg.

Vorangegangen sind fast zwei Stunden, in denen der Musiker, der den meisten durch seinen großen Hit „Bilder von Dir“ aus dem Jahr 2000 ein Begriff sein dürfte, seine Fans zum Singen, Brüllen und Tanzen bringt. Mit einer glänzend aufeinander eingespielten Band, in deren Mitte sich der Frontmann sichtlich wohl fühlt, entlockt Al-Deen seinen Songs neue Facetten. Schlagzeug, E-Bass, zwei Gitarren, E-Piano – und mittendrin der Maestro mit der brummig-tiefen Samtstimme, das Haar sauber gescheitelt, den Bart akkurat gestutzt. Seine Stimme ist der Dreh- und Angelpunkt der Musik bei der „Live Acoustic Tour“, und hier ist es mal wirklich so: Al-Deen könnte Telefonbücher vorlesen, sein Publikum würde ihm an den Lippen hängen. Wenn er in „Die Frage wie“ vom gleichnamigen 2005er-Album vertonte Lebenshilfe gibt, finden sich die Fans darin wieder und sehen auf der Bühne jemanden, der – Popstar-Status hin oder her – von den gleichen Dingen getrieben wird wie alle Menschen: Liebe, Sehnsucht, Träume. Deutliche Einflüsse von Soul und R'n'B finden sich in den gefühlvollen Stücken, live verschwimmen diese Elemente aber zu einem voluminösen Ganzen, das beim bunt gemischten Publikum bestens ankommt. Schnell steigt die Temperatur in dem kleinen Konzertsaal. Mitsing-Spielchen dürfen ebenso wenig fehlen wie ein Bad in der Menge, beides bewährte Stimmungsbringer.

Mit seinem Sound hat sich der gebürtige Karlsruher einen Spitzenplatz im deutschen Pop erspielt, Goldene Schallplatten und Nummer-Eins-Alben zeugen davon. Sein jüngstes Album „Bleib unterwegs“ erreichte 2016 Platz ebenfalls die Spitzenposition der Charts. Und bald könnte es wohl einen Nachfolger für das Werk geben: Al-Deen kündigt an, dass es dieses Jahr noch neue Musik von ihm geben wird. „Ein avantgardistisches Metal-Album“, witzelt er. Eine Kostprobe gibt es dann, die ist allerdings gar nicht metallisch, sondern eher kuschelig. „Du bist es wert“, eine Liebeserklärung an jemanden, der noch unerreichbar scheint. Es ist eine Uraufführung, mittags habe man den Song zum ersten Mal gemeinsam gespielt, sagt Al-Deen. Die Reaktionen sind euphorisch, vermutlich hat Friedrichshafen da soeben einen Hit hören dürfen, noch bevor er zum Hit wird.

Mit „Du fehlst“ spielen sich Al-Deen und seine Band schließlich in einen wahren Rausch. Der tanzbare Beat hallt wuchtig durch den Raum und unter der imposanten Discokugel zucken die Fans im Rhythmus. Eine tranceartige Klangwand entsteht – der vielleicht überraschendste Moment des Abends, weil er zeigt, wie viel mitreißender Clubmusik klingen kann, wenn sie handgemacht ist und nicht aus der Konserve kommt. Natürlich darf „Bilder von Dir“ im Zugabenblock dann nicht fehlen – und die Textsicherheit beim Publikum ist groß, auch 19 Jahre nachdem der Song das Licht der Radiowelt erblickt hat.