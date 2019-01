Lagerhallen-Brand: Suche nach der Ursache dauert an

Weiterhin bleibt unklar, wodurch die Lagerhalle der Deutschen Bahn in der Eugenstraße am 30. Dezember in Brand geraten ist. Am Freitag konnte Markus Sauter, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, noch nicht sagen, ob es sich womöglich um Brandstiftung handelte. „Ob das Feuer vom selben Täter gelegt worden ist, der für die Brände im Parkhaus am See und in der Karlstraße verantwortlich war, ist weiter offen“, sagte Sauter der „Schwäbischen Zeitung“.

Was in dem abgebrannten Gebäude gelagert war, steht ebenfalls noch nicht fest. „Bislang konnten wir den materiellen und finanziellen Schaden nicht ermitteln, da das Gebäude noch nicht von der Polizei freigegeben wurde“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. „Viel wird darin aber wahrscheinlich nicht gelagert gewesen sein, da der Schuppen zum Verkauf stand.“