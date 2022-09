Lagebericht des Bodenseekreises zu Flüchtlingen aus der Ukraine

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges waren mit Stand Mittwoch, 21. September 2022, bei den drei Ausländerbehörden im Bodenseekreis insgesamt 2647 Menschen aus der Ukraine als Kriegsgeflüchtete gemeldet (Vorwoche: 2.522). In dieser Zahl sind sowohl neuangekommene Personen berücksichtigt, als auch rück- und weitergereiste. In der Obhut des Landkreises – also in durch den Landkreis organisierten Unterkünften – leben derzeit 479 Personen (Vorwoche: 47). Für weitere 520 Menschen aus der Ukraine stellt die Stadt Friedrichshafen eine Obhut bereit (Vorwoche: 510). Die Stadt Überlingen beherbergt 81 Menschen aus der Ukraine (Vorwoche: 81). Das teilt das Landratsamt mit.

Im Bodenseekreis sind aktuell zwei Notunterkünfte in Mehrzweckhallen in Betrieb: In der Seldnerhalle in Tettnang-Kau leben 57 Personen. Die Festhalle Langenargen beherbergt aktuell 61 Personen. Beide Notunterkünfte erreichen aufgrund der stetig wachsenden Anzahl Geflüchteter, die eine behördlich organisierte Unterkunft brauchen, immer wieder ihre Belegungsgrenze. Aus diesem Grund richtet der Landkreis aktuell wieder die Parkturnhalle in Kressbronn sowie die alte Überlinger Gymnasialsporthalle als Notunterkunft mit jeweils bis zu 72 Plätzen her. Sie sollen ab Anfang Oktober einsatzbereit sein.

Das Amt für Migration und Integration erstellt aktuell eine Übersicht bürgerschaftlich organisierter Sprachförderangebote für geflüchtete Menschen, beispielsweise Sprach-Cafés, Lern-Stammtische oder individuelle Patenschaften. Bürger, Initiativen, Vereine und Organisationen, die solche Sprachförderangebote anbieten, können diese online dem Landratsamt melden: https://www.bodenseekreis.de/soziales-gesundheit/asyl-migration/integration/sprache/sprachfoerder-angebot-mitteilen/

Weil zunehmend viele Menschen aus der Ukraine eine Bleibe suchen, braucht es weiterhin die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger des Bodenseekreises. So können auf der Wohnungs- und Zimmerbörse „Hospodar“ schnell und übersichtlich private Wohnraumangebote für Geflüchtete eingestellt werden. Die zweisprachige Internetplattform ist auf der Informationsseite des Bodenseekreises unter www.bodenseekreis.de/ukraine-flucht sowie direkt unter https://bodenseekreis.hospodar.de aufrufbar.