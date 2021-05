Lärmaktionsplan ist Thema im Ortschaftsrat

Die nächste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrats Ailingen beginnt am Donnerstag, 6. Mai, um 18.30 Uhr im Gemeindehaus Berg. Gleich zu Beginn wird der Erste Bürgermeister Stefan Köhler verabschiedet. Weitere Themen sind die Begrünungssatzung der Stadt Friedrichshafen, die Einwohnerfragestunde ab circa 19.45 Uhr, der Lärmaktionsplans sowie verschiedene Baugesuche, etwa die Errichtung von sechs Ein- und Zweifamilienhäusern mit Doppelgarage in der Hauptstraße sowie den Neubau einer Reithalle in der Rotachstraße. Schließlich beraten die Ortschaftsräte den Kindergartenbedarfsplan für Friedrichshafen. Alle Teilnehmer und Besucher sind verpflichtet, während des gesamten Aufenthalts eine medizinische Maske beziehungsweise FFP2-Maske zu tragen. Außerdem werden die Kontaktdaten der Anwesenden am Eingang erfasst.