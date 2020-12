Lärmaktionsplan: Anwohner wirft Stadt Friedrichshafen gravierenden Rechtsverstoß vor

Auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung nimmt die Stadt Friedrichshafen zum Ergebnis des Petitionsausschusses Stellung:

„In der Stellungnahme des Petitionsausschusses wird ausführlich die wichtige verkehrliche Funktion der Maybachstraße, der Schallschutz an den Wohngebäuden und die Aufstellung der Lärmaktionspläne durch die Stadt Friedrichshafen beschrieben. Bereits im Oktober 2016 führte das Regierungspräsidium aus, dass die Abwägungsentscheidung der Stadt Friedrichshafen nicht zu beanstanden sei, tagsüber nicht Tempo 30 festzulegen. Auch vom Lärmschutzbeauftragten der Landesregierung (im Dezember 2016) und vom Verkehrsministerium (im Oktober 2017) wurden sämtliche Vorwürfe abgelehnt. Insbesondere der Vorwurf, das Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung habe unzulässigen Einfluss auf die planfeststellende Abteilung Umwelt und Naturschutz ausgeübt.

Der Petitionsausschuss hat aufgezeigt, dass die Festlegung von Maßnahmen in Lärmaktionsplänen in das Ermessen der Stadt Friedrichshafen gestellt ist. Ermessensfehler sind bei der beanstandeten Entscheidung für die Maybachstraße nicht zu erkennen gewesen. Dies gilt auch für die Albrechtstraße, die Meersburger Straße und die Zeppelinstraße in Fischbach. Es liegen keine Verfahrensfehler bei der Aufstellung der Lärmaktionsplanung vor. Dem Gemeinderat lagen alle Informationen vor und er hat von seinem Ermessen Gebrauch gemacht. Die Öffentlichkeit wurde beteiligt. Auch gab es keine Abwägungsfehler von Seiten der Stadt, durch die wissenschaftliche Erkenntnisse nicht beachtet wurden. Mit der Inbetriebnahme der B 31 neu ist eine deutliche Abnahme des Verkehrs auf der ,Inneren Umgehung’ insbesondere des Pkw- und Lkw-Durchgangsverkehrs und damit auch der Lärmbelastung in der Maybachstraße zu erwarten.

Es wurde der Stadt Friedrichshafen nahegelegt, flankierende Maßnahmen zur Beruhigung der Maybachstraße zu prüfen wie auch die Lärmsituation an der Maybachstraße und Maßnahmen zur Minderung des Lärms neu zu bewerten. Die Petition wird der Regierung als Material überwiesen und gebeten, spätestens Ende 2021 erneut zu berichten. Genau dies haben wir auch zugesagt: Es ist vorgesehen, mit Inbetriebnahme der B 31-neu nicht nur abzuwarten, wie sich die Lärmsituation bei der Inneren Umgehung entwickelt, sondern