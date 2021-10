Ladendiebin beleidigt Polizisten

Eine 31-jährige Frau it am Freitag gegen 11.30 Uhr im Bodenseecenter beim Ladendiebstahl erwischt worden, teilt die Polizei mit. Sie steckte Waren im Wert von 54 Euro in ihre mitgeführte Tasche. Gegenüber dem dortigen Personal war sie verbal aggressiv und aufbrausend. Auch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurden von ihr „aufs Unflätigste beleidigt“, heißt es im Polizeibericht. Auf die Frau kommt nun neben einer Anzeige wegen Diebstahl auch noch eine Anzeige wegen Beleidigung hinzu.