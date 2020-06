Ein 42-Jähriger hat gemeinsam mit einem zwölfjährigen Jungen am Mittwochabend in einem Lebensmittelmarkt in der Ailinger Straße zwei Flaschen Champagner gestohlen. Nachdem die Personen den Kassenbereich passierten, wurden sie vom Ladendetektiv angehalten und kontrolliert. Den Erwachsenen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls. Zudem wurde gegenüber den Tatverdächtigen ein Hausverbot ausgesprochen. Das Kind wurde im Anschluss an die Ermittlungen von den Polizeibeamten an einen Erziehungsberechtigten übergeben.