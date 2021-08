Ein 32-jähriger Mann hat am Donnerstag gegen 19 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft am Romanshorner Platz randaliert. Laut Polizeibericht war der Mann betrunken. Ein entsprechender Alkoholtest zeigte 2,7 Promille an, heißt es im Polizeibericht. Der 32-Jährige hatte sich sich bereits vor dem Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung wieder beruhigt. Das Diebesgut konnte dem Markt wieder ausgehändigt werden. Auf den 32-Jährigen kommt eine Anzeige wegen Diebstahls zu.