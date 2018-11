Zeugen eines räuberischen räuberischen Diebstahls , den zwei unbekannte Männer am Montag gegen 18.30 Uhr am Buchhornplatz begangen haben, sucht die Polizei. Laut Angaben einer Angestellten eines Bekleidungsgeschäftes hatten die beiden Diebe einen hellbraunen Wintermantel mit einem Felleinsatz in der Kapuze in eine weiße Plastiktüte gesteckt und einer der Täter verließ anschließend mit der Tüte das Geschäft, ohne den Mantel zu bezahlen. Die Angestellte folgte diesem Mann bis zu seinem abgestellten Fahrrad und sprach ihn auf den Diebstahl an. Als sie die auf dem Boden neben dem Fahrrad stehende Tüte an sich nahm, packte der Unbekannte die Frau derart am Arm, dass diese die Tüte wieder loslassen musste. Danach flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Hafenbahnhof. Der Polizei liegen Beschreibungen der beiden Männer vor: Ein Täter ist zirka 1,75 Meter groß, dürfte um die 20 Jahre alt sein, von schlanker Figur, trägt schwarze kurze Haare und einen schwarzer Bart. Außerdem trug er schwarze Kleidung.

Der andere Ladendieb ist etwa 1,85 Meter groß, zirka 25 Jahre alt, etwas beleibter und trägt einen kurzen schwarzer Bart. Bekleidet war der Mann mit schwarzen Turnschuhen, hellen Jeans, schwarzer Jacke und mintgrüner Wollmütze. Das schwarze Fahrrad wurde als neuwertiges Mountainbike beschrieben, welches mit einem Spiralschloss verschlossen war.