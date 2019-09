Eine 25-jährige Frau wollte am Donnerstag gegen 18.30 Uhr mehrere Schmuckstücke aus einem Ladengeschäft im Bodenseecenter entwenden. Als sie das Geschäft verlassen wollte, sprach sie ein Ladendetektiv an und konnte so den Diebstahl verhindern. Die Frau wurde angezeigt, wie die Polizei mitteilt.

