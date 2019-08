Ein 34-jähriger mann ist am Mittwoch in einem Heimwerkermarkt in der Ailinger Straße beim Ladendiebstahl erwischt worden. Er steckte eine Handyhülle ein und zahlte an der Kasse lediglich eine andere Ware. Der Ladendetektiv sprach ihn daraufhin an und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Im Rahmen der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Beamten neben der Handyhülle im Rucksack des Mannes ein verbotenes Klappmesser auf. Er gelangt daher wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen zur Anzeige.