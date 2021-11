Lachen und weinen mit Samuel Koch

„Richtig gute Musik, Sinnvolles, ab und zu ein bisschen Quatsch, reichlich Action und natürlich herrlich gefühlvoller Kitsch, ein Abend, um Schwere loszuwerden.“ So beschreibt Samuel Koch seine erste Live-Show, eine Mischung aus Schau(spiel), Konzert, Sit-up-Comedy, Varieté und inspirierenden Impulsen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Am 1. November nächsten Jahres kommt Koch nach Friedrichshafen ins GZH, bereits jetzt hat der Ticketverkauf begonnen.

In der Vorschau heißt es weiter: „Der Schauspieler, der als Stuntman hochgeflogen und hart gelandet ist, begeistert sein Publikum durch sein Charisma, seine Lebensfreude und seine Vielseitigkeit. Mit Schlagfertigkeit, Witz und Fröhlichkeit rast er im Rollstuhl durch sein Leben und scheut dabei keine Herausforderung – ob in der Luft, unter Wasser oder auf der Bühne.“

Das alles ist möglich, weil er sich nach seinem schweren Unfall in der TV-Show „Wetten dass…?“ nie aufgab, sondern seine Ausbildung abschloss, am Theater engagiert wurde, Filme drehte, mehrere Bestseller schrieb und ein gefragter Redner wurde. Deshalb passe der Begriff „Ausnahmekünstler“ zu ihm. Er bringt Menschen zum Lachen und zum Weinen, er unterhält, bewegt, berührt und überrascht.

Zuletzt beeindruckte er in der ProSieben-Erfolgsshow „The Masked Singer“ in der farbenprächtigen, aufwendigen Maske des „Phönix“, der aus der Asche auferstanden ist. Und weil er mit seinem Optimismus die Botschaft vermittelt: „Wenn ich es kann, könnt ihr es auch“, gilt er vielen Menschen als Mutmacher. Begleitet wird der Künstler auf seiner großen ersten Live-Tour von mehreren Musikern, Schauspielkollegen und wechselnden prominenten Gästen aus Musik, Film und Fernsehen. „Auf jeden Fall wird es ein großer Spaß“, verspricht er.