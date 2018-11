Der Komiker und Kabarettist mit dem „appen“ Arm, Martin Fromme, hinterfragt in seinem neuen Solo-Programm „Besser Arm ab, als arm dran“ ironisch Vorurteile, provoziert mit seinen Statements und bricht das letzte Tabu, wie es in der Ankündigung des Veranstalters heißt: „Warum gibt es keine Politessen mit Tourette? Kann Martin Fromme beten? Gibt es Ermäßigung für Stotterer bei der Sex-Hotline?“ Viele Behinderte werden im Alltag kaum wahrgenommen, Fromme hingegen zwingt sein Publikum, hinzuschauen. Er spricht laut aus, was andere nicht zu fragen wagen. Sein Witz changiert zwischen Bissigkeit und tiefer Berührung, baut Ängste ab und bricht mit den Tabus. Man lacht über sich, egal ob behindert oder nicht behindert – und das ist das Hervorragende dabei. „Fromme“ präsentiert sein Kabarettprogramm am Freitag um 20 Uhr im Theater Atrium am Fallenbrunnen 17 in Friedrichshafen. Der Eintritt kostet 15, ermäßigt zwölf Euro. Karten können telefonsich reserviert werden unter Telefon 07541 / 317 26 oder unter