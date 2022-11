Labyrinth-Spiel bleibt bis zum ersten Advent

Der Kinderbibeltag St. Columban hat mehr als 70 Menschen ein tolles Erlebnis beschert, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. 54 Kinder und Jugendliche sowie über 20 Helfer konnten gemeinsam einen richtig tollen Erlebnisbibeltag zum Thema „Rut hat Mut“ erfahren, schreiben die Organisatoren weiter.

„Gleich zu Beginn waren die Kinder sehr aufgeregt, denn die Mitarbeiter hatten ein kleines Theaterstück vorbereitet. Dabei konnten die Kinder sehen und hören, welchen Mut Rut damals hatte“, heißt es. Danach konnten die Teilnhemerinnen und Teilnehmer in altersgerechten Gruppen in verschiedenen Workshops selbst erfahren und erarbeiten was Mut, Freundschaft, Zusammenhalt aber auch Heimat und Fremdsein bedeutet. Zum Beispiel waren die Kinder zu Gast im „Andersland“ und bemalten Mutsteine.

Währenddessen hat die Jugendgruppe beim Geocaching noch mehr Informationen zu Rut gefunden, berichten die Veranstalter. Die Gruppen haben zudem in einem Workshop gemeinsam ein großes Labyrinth-Spiel zum Leben von Rut erstellt.

Dies kann in der Kirche St. Columban noch bis zum ersten Advent gerne gespielt werden.