Laboureur/Schulz peilen bei der Beachvolleyball-EM das Finale an

Einen erfolgreichen Start ins Turnier legte auch Julia Sude hin. Die Friedrichshafenerin und ihre Partnerin Karla Borger schlugen in ihrem ersten Europameisterschaftsspiel in München die Ukrainerinnen Baieva/Lazarenko mit 2:0 (21:13, 21:14). In Pool F wartet für Borger/Sude am Mittwoch, 17. August, 15 Uhr das Duell mit Menegatti/Gottardi aus Italien.

Einen lockeren Eindruck zu machen ist nach einem siegreichen Auftakt in ein Großereignis immer leichter, als wenn ein Spiel in die Hose gegangen ist. Auch wenn tags darauf auf dem Trainingsplatz neben dem Center Court am Münchner Königsplatz Temperaturen weit über 30 Grad herrschen. Die Immenstaader Beachvolleyballerin Chantal Laboureur und ihre Partnerin Sarah Schulz aus Nürnberg deklassierten am Montag zum Start in die EM im Rahmen der European Championships, bei denen neun (!) Europameisterschaften in gut einer Woche über die Bühne gehen, die Österreicherinnen Dorina und Ronja Klinger mit 21:10, 21:13.

Erfolgreicher Start ins Turnier

Sarah Schulz meint es gut mit dem rot-weiß-roten Duo. „Sie hatten einen schlechten Tag, und wir einen guten. Sie konnten nicht dagegenhalten“, erklärt die 22-Jährige, die am Freitag, wenn die Halbfinals auf dem Programm stehen, Geburtstag feiert. „Da würden wir schon noch gerne dabei sein“, sagt die U-22-Vizeeuropameisterin und lacht zu ihrer Partnerin rüber, mit der sie die letzte deutsche Meisterschaft gewinnen konnte. Nach dem klaren Erfolg gegen Klinger/Klinger in Pool G streute Laboureur noch auf dem Court ihrer Partnerin Rosen („Was sie mit ihren 22 Jahren zeigt, ist ganz große Klasse“), Sarah Schulz gibt sie im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ zurück. „Das bin nicht nur ich, das geht auch gar nicht. Wir harmonieren einfach wahnsinnig gut.“

Ganz ungewohnt für das Duo, das als viertbestes deutsches Team an der 17. Stelle der Weltrangliste steht, war der freie Tag am Dienstag. Wobei er nicht so ganz frei war. „Ins Gym, Taktikbesprechungen, Mittagessen, Training mit unserem Coach Lukasz Fijalek (trägt Ende 2021 die Verantwortung, Anm. d. Red..), Interviews – das Programm ist nicht ohne“, sagt Laboureur, ihres Zeichens ehemalige U-19-Weltmeisterin, U-23- und U-18-Europameisterin. Dass so eine Vielzahl an deutschen Paaren in der Weltrangliste so gut platziert sind, habe Vor- und Nachteile. „Wobei die Vorteile überwiegen, zumal die Country Quota (die deutschen Duos spielten vor einem Turnier die Startplätze aus; Anm. d. Red.) gestrichen wurde. Es belebt die Szene und wir haben mit Geberit und Libella neue Sponsoren hinzugewinnen können“, so die gebürtige Häflerin sowie angehende Ärztin Laboureur, die auch noch die Bundeswehr und die Sporthilfe als hilfreiche Unterstützer nennt.

Das Preisgeld bei Frauen wie Männer beträgt bei der EM jeweils 100 000 Euro, der Titel bringt 20 000 Euro. Dennoch wurde zuletzt Kritik laut. „Es gibt bei der Weltserie des internationalen Beachvolleyballverbands (FIVB), der Volleyball World Beach Pro Tour, deutlich weniger. Für die Älteren ist das bitter zu sehen. Sarah weiß gar nicht, wie viel man mal verdienen konnte. Und das ist besser so.“ Die Nürnbergerin weiß aber sehr wohl über die Querelen des deutschen Beachvolleyballverbands (zuletzt erfolgte die Demission von Sportdirektor Niclas Hildebrand), „da ändert sich gefühlt alle drei Wochen etwas. Da wir in Stuttgart trainieren, bekommen wir gar nicht so viel mit. Dennoch wäre es schöner, wenn Ruhe wäre, und wir mit den zuständigen Personen reden könnten“.

Duo lässt Zukunft offen

Dass die Saisonhighlights relativ eng aufeinander folgen, sei kein Nachteil. „Wir haben uns gut auf alle Turniere vorbereiten können und uns absichtlich vor der WM in Rom etwas rausgenommen“, lässt Sarah Schulz, die ihre Corona-Infektion gut überstanden habe, wissen. Pech hatte das Duo beim Elite-16-Turnier in Hamburg (Preisgeld 150 000 Dollar, 600 Weltranglistenpunkte für den Sieg), bei dem es in die Qualifikation musste. Erstens, weil es dreimal das erste Spiel des Tages um 8 Uhr morgens hatte, und zweitens, da es nach überstandener Qualifikation auf die Topteams der Szene traf. „Du musst um fünf Uhr morgens raus. Und dann körperliche Höchstleistung bringen“, sagt Chantal Laboureur, die für ihre Partnerin das Geburtstagsgeschenk schon in der Tasche hat. Das schönste Geschenk können sich die beiden aber nur zusammen machen – wenn am Samstag das Endspiel der Beachvolleyball-EM erreicht werden sollte.

Ob es für das Duo nach diesem Jahr weitergeht, will oder kann es noch nicht sagen. „Wir spielen erst die DM in Timmendorfer Strand, wo wir schließlich etwas zu verteidigen haben, dann sehen wir weiter. Aber wenn wir 2023 noch zusammen spielen, dann sicher auch 2024, wenn die nächsten Olympischen Spiele anstehen“, blickt Laboureur zumindest teilweise voraus. Und am Mittwoch um 15 Uhr geht es in München sowieso erst einmal gegen die Sloweninnen Kotnik/Lovsin, die sich in ihrem ersten Gruppenspiel gegen die Italienerinnen Scampoli/Bianchin überraschend mit 2:0 (21:18, 21:18) durchsetzen konnten.