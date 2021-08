Laboureur/Schulz gewinnen nationales Turnier in Hamburg

Bei der Deutschland-Premiere des „King of the Court“-Formats in Hamburg haben sich die Friedrichshafenerin Chantal Laboureur und ihre Teampartnerin Sarah Schulz erfolgreich präsentiert. Zuerst gewannen sie das nationale Turnier am Samstag, das internationale Turnier am Sonntag schloss das Beachvolleyballduo auf Platz sechs ab. Den Sieg holten sich Laura Ludwig und ihre Interimspartnerin Anouk Vergé-Dépré. Knapp 10 300 Zuschauer waren an allen vier Tagen im Stadion am Rothenbaum dabei – mehr Fans kamen noch nie zu einem "King of the Court"-Turnier.

Das Duo Laboureur/Schulz äußerte sich nach dem Sieg im nationalen Turnier begeistert. Gegenüber dem Deutschen Volleyball-Verband (DVV) sagte Laboureur: „Es hat mega Bock gemacht“. Mit der Qualifikation am internationalen Turnier erreichte das Duo auch das, was es sich vorgenommen hatte. Und mehr als die Friedrichshafenerin Julia Sude: Sie und ihre Teampartnerin Karla Borger schieden im nationalen Turnier überraschend früh aus.

„King of the Court“ wird grundsätzlich nach den bekannten Beachvolleyballregeln gespielt, jedoch stehen sich gleich fünf Teams in einer Art Rundlauf gegenüber.