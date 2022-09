La Banda begleitet Vokalensemble

Mit einer beeindruckenden, inspirierenden Interpretation der Messe in C von Ludwig van Beethoven konnte die Camerata Serena das Publikum im Graf-Zeppelin-Haus begeistern. Zusammen mit einem ausdrucksstarken Solistenquartett und dem renommierten Orchester La Banda formte Dirigent Nikolaus Henseler eine homogene Einheit. Auf historischen Instrumenten in authentischer Aufführungspraxis erlebte man Beethovens Sinfonie Nr. 5 im Geiste zu Beginn der Wiener Klassik nach der Pause.

Die „kleine Schwester“ der „Missa solemnis“ vertieft die Verschmelzung symphonischer Abschnitte mit einem innigen, selbständigen musikalischen Glaubensbekenntnis Beethovens. Gut vorbereitet hatte der frisch bestellte Chordirektor und Kapellmeister am Ulmer Theater seinen Chor. Ständig gefordert bestach die intensive Textdeutlichkeit, die leidenschaftliche, damals neue Dramatik, verbunden mit variantenreicher Tongebung. Homophone Blöcke in strahlender Leuchtkraft im „Kyrie“ oder „Sanctus“ aber auch durchsichtige Struktur in den großen Chorfugen im „Gloria“ oder „Credo“ gestaltete Henseler mit seinen hochmotivierten Sängerinnen und Sängern. Der warme Klang des Orchesters passte ausgezeichnet zur Größe des Vokalensembles. Trefflich wurde der Chor gestützt, in Vor- und Zwischenspielen Stimmungswechsel vorbereitet oder nachgespürt. Dazu die wundervollen Solostellen von Fagott und Klarinette. Die Solisten Mariann Grieshaber, Sopran, Hanna Roos, Mezzosopran, Philipp Nicklaus, Tenor, und Manuel Kundinger, Bariton, gaben dem Gesamtklang zusätzlichen Glanz. In sich geschlossen, mit rundem Quartettklang, überzeugte der Beginn des „Benedictus“ mit dem friedvoll fließenden Kopfthema im a-capella Satz.

Die Friedensbotschaft im „Agnus Dei“ fasste Henseler zu einem humanistischen Bekenntnis zusammen. Nach einem spannungsgeladenen Aufbau mit Soloklarinette, Solohörnern, virtuosem Quartett und harmonischen Durchgängen in Chor und Orchester folgte auf des letzte, gehauchte „Dona nobis pacem“ ein nachschlagendes C in den Streichern. Viel verdienter Applaus für Chor, Orchester und Solisten.

Für die 5. Sinfonie von Beethoven war der Kapellmeister Henseler gefordert. Markant, in straffer Rhythmik der Anfang mit dem weltbekannten vier Töne Motiv und seiner kurzen Entwicklung. Schön abgesetzt das versöhnliche Gegenthema. Aber das „Schicksalsmotiv“ behauptete sich im „Allegro con brio“ (mit Feuer) im gesamten ersten Satz. Die Themenvorstellung im zweiten Satz gelang mit einer sehr gesanglichen, leicht schwingenden Melodie. Als Gegensatz dazu das „Marschthema“ im lautem Orchestertutti mit starkem Blechsatz. Sehr schön ausmusiziert waren die Variationen mit vertauschten Instrumentierungen oder rhythmischen Varianten. Im rasanten Tempo der Beginn des Scherzos mit dem düsteren Charakter des ersten Satzes. Mit großem Spannungsbogen gestaltete Henseler die Überleitung der dunklen Moll-Sphäre ins helle Dur. Nach den bedrückenden Paukenschlägen löste sich die Anspannung mit dem Startschuss zum Allegro-Presto. Mit Pauken und Trompeten begann der Siegesmarsch in eine andere, positive, helle Welt. Der letzte Versuch des Schicksalsmotiv wurde abgeschmettert – in einer nochmaligen Temposteigerung der glanzvolle Höhepunkt erreicht.