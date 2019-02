„Wer ist der schönste Vorstand?“ Nicht nur um diese Frage geht es bei der traditionellen Siedler-Fasnet der Gemeinschaft Siedlung Löwental am Gumpigen Donnerstag im Gemeindehaus „Zum Guten Hirten“.

Diesen Termin sollte man sich nicht entgehen lassen: Dieser Meinung sind zumindest die Organisatoren der Gemeinschaft Siedlung Löwental. Am Gumpigen Donnerstag wird wie immer um 19.30 Uhr zur „Siedler-Fasnet“ ins Gemeindehaus „Zum Guten Hirten“ eingeladen. Bereits eine Stunde vorher geht es aber schon los mit dem närrischen Treiben und einem zünftigen Hemdglonkerumzug, der um 18.30 Uhr am Angerplatz startet – und an einer privaten „Tankstelle“ natürlich auch einen feuchtfröhlichen Zwischenstopp einlegen wird.

Hervorragende Gemeinschaft

„Ein wenig Lampenfieber haben wir schon“, gibt Philipp Häfele zu, der zusammen mit dem vielköpfigen Orga-Team derzeit noch alle Hände voll zu tun hat. Der 28-Jährige gehört mit Jan Etzel und Markus Maier zur Dreierrunde, die sich den Vorsitz der Gemeinschaft Siedlung Löwental seit einigen Monaten gleichberechtigt teilt – und damit die Nachfolge der langjährigen Vorsitzenden Edeltrud Wösle angetreten hat. In der Siedlung werde eine solch hervorragende Gemeinschaft gepflegt und die ehrenamtliche Arbeit von zahlreichen Schultern getragen, da mache ihnen die Arbeit einfach riesigen Spaß, sind sich die drei Vorsitzenden einig.

Dass die Vorbereitung der traditionellen Siedler-Fasnet aufwendig ist, das war ihnen natürlich schon im Vorhinein bewusst. „Auch, dass wir nicht drumherum kommen, im Laufe des Abends selbst eine Nummer zum Besten zu geben“, ergänzt Markus Maier gut gelaunt. „Wer ist der schönste Vorstand?“ Vielleicht geht’s sogar um diese spannende Frage. Gut so, und die Antwort wird den mitfeiernden närrischen Löwentalern angesichts drei solch hübscher junger Männer garantiert nicht leichtfallen.

In gewohnter Weise wird Günther Bretzel wortgewandt, spitzfindig und griffsicher an der Gitarre die Siedler-Fasnet moderieren. Auch an abwechslungsreichen Programmpunkten fehlt es nicht. Rosi Uhl und Luise Obermann werden als kittelschurztragende Putzfrauen vom Leder ziehen. Die Theatergruppe Löwental hat einen Sketch auf Lager, die „schrillen Löwenperlen“ werden ihr Gesangstalent beweisen und, wie man hört, soll sogar der legendäre Clown Charlie Rivel den Weg nach Löwental finden. Menschen verschiedener Altersklassen kommen gemeinsam auf die Bühne, derzeitige Schulkinder genauso wie ehemaligen Siedlerkinder, die mittlerweile auch schon um die 30 Jahre alt sind. Nicht zuletzt freut man sich auch auf den Auftritt der Ailinger Schalmeien. „Um 22 Uhr beginnt der Barbetrieb. Gefeiert wird aber in jedem Fall bis tief in die Nacht“, sagt Edeltrud Wösle voller Vorfreude.