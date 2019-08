Lärm an der Maybachstraße: Anwohner erhebt schwere Vorwürfe gegen die Stadt

Bernhard Weber heißt seit 1. August der neue Mann an der Spitze des Polizeipräsidiums Ulm. Der gebürtige Allgäuer ist in der Donaustadt kein Unbekannter: Bereits von 2014 bis 2017 war er als Leiter der Direktion Polizeireviere im Neuen Bau am Ulmer Münsterplatz eingesetzt. Nun führt er 1500 Mitarbeiter.

Was er sich für sein neues Amt vornimmt – und was er für die Menschen im Stadtgebiet Ulm sowie in den Landkreisen Alb-Donau, Biberach, Heidenheim und Göppingen tun möchte: für Sicherheit sorgen, aber auch Ansprechpartner sein.