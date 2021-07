Kurzfristige Impfmöglichkeit für Betriebe

Das Impfzentrum des Bodenseekreises bietet den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von Unternehmen mit Sitz im Bodenseekreis im Rahmen eines Sonderkontingents eine Impfmöglichkeit zur Erstimpfung mit Vergabe des zweiten Impftermins an. Diese Sonderaktion findet am Montag 12. Juli, von 9 bis 20.30 Uhr und am Dienstag und Mittwoch von 7 bis 20.30 Uhr statt.

Bei Interesse sollte spätestens bis Freitag 9. Juli, um 16 Uhr eine Anmeldung erfolgt sein unter https://www.weingarten.ihk.de/produktmarken/wirtschaftsstandort-bodensee-oberschwaben/kontaktformular-covid19-impfung-gb5-form-5173256. Dabei sollten die die Felder mit Unternehmensname (inklusive Rechtsform), IHK-Mitgliedsnummer und Anzahl der Mitarbeitenden, die geimpft werden wollen, ausgefüllt werden. Das Formular mit den jeweiligen Daten ist im Betrieb oder von den entsprechenden Personen unter Angabe der Nummern (eine Nummer für eine Person, keine Mehrfachnutzung) auszufüllen und zum Impfen mitzubringen.

Zum Impftermin müssen folgende Dinge mitgebracht werden: Das von der IHK erhaltene, vollständig ausgefüllte Formular des Impfzentrums (inklusive der erhaltenen Nummer). Krankenversichertenkarte, Impfausweis und Personalausweis. Im Rahmen der Sonderaktion wird folgender Impfstoff verwendet: Comirnaty – BioNTech/Pfizer. Falls die Nachfrage höher ist als die Verfügbarkeit des Impfstoffes, werden die Plätze im Losverfahren vergeben.