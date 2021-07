Kurzfristig freie Impftermine mit Johnson & Johnson im KIZ möglich

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mit einem Wert von 7,4 im Bodenseekreis weiter unter 10. Das meldet das Landesgesundheitsamt. Damit sind (Stand: Montag, 12. Juli) im Bodenseekreis seit Beginn der Pandemie insgesamt 7806 Corona-Fälle registriert. Als akute Infektionsfälle gelten nach einer Pressemitteilung des Landratsamts derzeit 33 Personen. Zwei Erkrankte befinden sich in den Kliniken im Landkreis.

Im Nachbarlandkreis Lindau liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag zwar noch bei 0. Allerdings wird das so nicht bleiben. Wegen eines positiven Falls in einem Gymnasium müssen 50 Schüler in Quarantäne.

18 neue Infektionsfälle - 19 Mutationen

Im Rückblick auf die vergangene Woche, Dienstag, 6. Juli, bis einschließlich Montag, 12. Juli, sind dem Gesundheitsamt im Bodenseekreis insgesamt 18 neue Infektionsfälle gemeldet worden. In dieser Zeit wurde vom Labor auch 19 Mal eine Virusvariante also eine Mutation nachgewiesen. Weil die Auswertung einer Variante im Labor länger dauert als die eines PCR-Tests, sei diese Zahl höher, teilt das Gesundheitsamt mit.

Der höchste Sieben-Tages-Wert je 100 000 Einwohner wurde in der zurückliegenden Woche vom Landesgesundheitsamt mit elf jeweils am vergangenen Donnerstag und Freitag veröffentlicht. Einen Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 gab es in der vergangenen Woche nicht.

Eigenes Buchungsportal für Zusatztermine

Seit Beginn der Corona-Schutzimpfungen sind im Bodenseekreis insgesamt 183 580 Impfdosen verabreicht worden. Darin nicht enthalten sind Impfungen der Betriebsärzte, denn auf diese Zahlen hat das Landratsamt bisher keinen Zugriff. In der zurückliegenden Woche waren es 10 496 Impfungen.

Das Kreisimpfzentrum (KIZ) des Bodenseekreises bietet kurzfristig Termine mit dem Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson an. Die Termine am Sonntag, 18. Juli, können über ein eigens Buchungsportal online gebucht werden. Zugelassen ist dieser Impfstoff bereits ab 18 Jahren, schreibt das Landratamt. Die Ständige Impfkommission empfiehlt den Impfstoff allerdings vorrangig für Personen ab 60 Jahren.

Jüngere könnten sich nach sorgfältiger ärztlicher Aufklärung ebenfalls mit diesem Impfstoff impfen lassen. Da im herkömmlichen Terminvergabesystem des Landes eine Alterssperre geschalten ist, hat das KIZ Bodenseekreis eine eigene Terminvergabemöglichkeit eingerichtet: unter https://bodenseekreisimpfzentrum.connect.giria.io.