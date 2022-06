Kurzfilme über Hilfsangebote bei der Pflege

Für alle, die sich über Hilfsangebote bei der Pflege informieren wollen, bietet der Seniorenrat laut einer Mitteilung am Freitag, 10. Juni, einen Kurzfilmnachmittag an, in dem verschiedene Bereiche der Pflege vorgestellt werden. Unterstützung im Alltag, Pflegeleistungen, Entlastungsangebote und anderes mehr sind die Themen der zirka zehnminütigen Filme, die die Zuschauer besonders interessieren dürften.

Der in Kressbronn bekannte Ralph Kolars tritt in den Filmen als Moderator auf. Ihm gelingt es, in seinen Interviews mit den Fachleuten noch zusätzliche Sachverhalte zu erläutern und weitere offene Fragen zu klären.

Die Veranstaltung findet um 15 Uhr im Kapellenhof, Friedhofweg 1, statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.