Kurz vor der Corona-Pandemie gegründet, geht es nun endlich ans Werk

Seit 13. Februar 2020 gibt es den neuen Seniorenbeirat in Friedrichshafen. Noch vor Beginn der Corona-Pandemie fand die konstituierende Sitzung im Haus Sonnenuhr statt. Doch danach legte Corona die Ideen der neuen Beiräte erst einmal auf „Eis“, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Trotzdem waren Margarete Bröcker, Günter Marotzke, Gerlinde Krauthause, Eugen Lippus, Detlef Luf, Hannelore Mayer, Bernhard Poten und Günter Wolff nicht untätig. Zum Seniorenbeirat gehören auch Mitglieder des Gemeinderates: Eduard Hager (CDU), Christine Heimpel (Bündnis 90/Die Grünen), Rudi Krafcsik (SPD/Die Linke) sowie Angelika Drießen (Ailingen) und Margarete Jägle (Kluftern) als Delegierte aus den Ortschaften.

Gut ein Viertel der Einwohner ist in der nachberuflichen Lebensphase und viele wollen sich ehrenamtlich engagieren. Für andere ist das Älterwerden mit gesundheitlichen Einschränkungen verbunden. Der Seniorenbeirat berät und begleitet bei den Themen Wohnen im Alter, Freizeit, Bildung und Kultur sowie Gesundheit.

Weil man sich nicht treffen durfte, hatten die Seniorenbeiräte die Idee, ein „Seniorentelefon“ ins Leben zu rufen. „Gerade ältere Menschen fühlen sich oft einsam. Deshalb gehen wir auf die Seniorinnen und Senioren zu und schenken ihnen ein offenes Ohr am Telefon“, erzählt Margarete Bröcker. Die Mitglieder des Seniorenbeirats sind telefonisch erreichbar, und zwar immer mittwochs von 9.30 bis 11.30 Uhr und donnerstags von 13 bis 15 Uhr unter der Nummer 07541 / 37 02 10. Im Internet ist der Seniorenbeirat unter www.friedrichshafen.de/seniorenbeirat zu finden.

Auf großes Interesse stieß das Pedelec-Sicherheitstraining, das in Zusammenarbeit mit Polizei und Verkehrswacht organisiert wurde. Im Frühjahr 2022 ist ein weiteres Sicherheitstraining geplant.

Auch ein Lesestüble fand statt. Künftig soll es dauerhaft an jedem dritten Mittwoch im Monat ab 14.30 Uhr angeboten werden. Der nächste Termin im Haus Sonnenuhr steht schon fest: Mittwoch, 17. November, ab 14.30 Uhr. Dazu eingeladen sind alle, die Freude am Vorlesen und Zuhören haben. Geplant ist, dass das Lesestüble nicht nur im Haus Sonnenuhr, sondern auch „on Tour“ geht und an unterschiedlichen Standorten angeboten wird.

Zu einer musikalischen „Reise um die Welt“ lädt der Seniorenbeirat am Mittwoch, 3. November um 15 Uhr in das Haus Sonnenuhr.